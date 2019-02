Man opgepakt voor plaatsen nepbommen bij bank

De politie heeft een 31-jarige man uit Zeist opgepakt voor het achterlaten van verdachte pakketten bij een bank in de Beneluxlaan in Utrecht. De man heeft bekend. Hij zei dat hij de nepbommen had geplaatst wegens „een klein zakelijk conflict” met de bank.

De man liet de pakketten op 5 en 18 februari achter bij de bank. De politie hield er rekening mee dat er in de pakjes explosieven zaten en liet daarom explosievenverkenners komen. Na onderzoek bleek dat het beide keren om nepbommen ging.

Op basis van onder meer het bekijken van camerabeelden kon de politie de man uit Zeist woensdagmorgen vroeg aanhouden.