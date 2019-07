Man opgepakt voor opdracht moord Rotterdam

Een 39-jarige man uit het Utrechtse dorp Loenen aan de Vecht is opgepakt, omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor de moord op Zeki Yumusak. Die werd op 26 juli 2017 doodgeschoten in een auto op de Langenhorst in Rotterdam. Hij was 41 jaar oud. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen waarom Yumusak uit de weg moest worden geruimd.

De man uit Loenen zou twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh opdracht hebben gegeven voor de moord. Hij werd dinsdag aangehouden in zijn woonplaats. Een rechter-commissaris bepaalde vrijdag dat hij twee weken langer vast mag blijven zitten. De mensen die de moord op Yumusak hebben uitgevoerd, zijn nog niet achterhaald.

De twee kopstukken van Caloh Wagoh die de opdracht voor de moord zouden hebben gekregen, zitten al vast. Het zijn Greg R. (71) en Delano ‘Keylow’ R. (49). Zij worden niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de moord op Yumusak. Ze zijn ook aangeklaagd wegens de moord op Jair Wessels, die 7 juli 2017 werd doodgeschoten op een parkeerterrein bij station Breukelen, en de moord op Farid Souhali, op 17 april 2017 op de parkeerplaats van een sportschool in Den Haag. Ook zouden ze een gebouw in Doorn hebben laten beschieten en iemand hebben afgeperst.

R. en R. moeten donderdag weer voor de rechter komen, samen met zes andere verdachten. De voorgeleiding is in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol. De man uit Loenen aan de Vecht wordt dan niet voorgeleid.