Man opgepakt voor ongeluk na kei op weg

Een zeventienjarige jongen uit Schijndel is opgepakt omdat hij vorig jaar een zwaar ongeluk zou hebben veroorzaakt. Hij zou met opzetaaa een kei op een weg in zijn woonplaats hebben neergelegd. Een 32-jarige vrouw reed midden in de nacht tegen de steen aan, kreeg een klapband, botste tegen een boom en liep een incomplete dwarslaesie op. Het is niet zeker of ze ooit nog kan lopen.

De verdachte is vrijdag opgepakt. Het ongeluk gebeurde in de nacht van 23 op 24 juni op de Structuurweg in de Brabantse plaats.

Na het ongeluk had de politie DNA-sporen gevonden bij de kei, maar de politie wil vanwege het onderzoek niet zeggen of de verdachte zo is opgespoord. Het is ook niet bekend wat zijn motief zou zijn geweest. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.

De vrouw was op het moment van het ongeluk ongeveer tien weken zwanger. De baby kwam eerder deze maand gezond ter wereld.