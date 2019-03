Man opgepakt voor drugshandel en witwassen

De politie heeft een 34-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en het witwassen van grote bedragen via bitcoins. De arrestatie is onderdeel van een groot onderzoek naar het witwassen via cryptovaluta. In de woning van de man troffen agenten een grote hoeveelheid contant geld en 50 kilo hasj aan.

De Financial Intelligence Unit bracht de man na opvallende transacties in beeld bij de politie. Bitcoin-wisselbedrijven hadden bedragen tot bijna 200.000 euro op de rekening van de man bijgeschreven. Die bedragen werden vervolgens grotendeels contant opgenomen.

„Uit ons financiële onderzoek bleek dat de man legaal nauwelijks inkomsten had, terwijl hij over aanzienlijke bedragen moest beschikken”, zegt een financieel rechercheur. Verder onderzoek wees uit dat de man mogelijk betrokken was bij de handel in verdovende middelen op het dark web, het verborgen deel van het internet.