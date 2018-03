Man opgepakt voor dreigtekst in bushokje

Een 32-jarige man uit Nieuwkoop is vrijdag aangehouden omdat hij een dreigende tekst in een bushokje in Nieuwkoop zou hebben geschreven. In de tekst wordt een schietpartij aangekondigd.

De politie kreeg dinsdagochtend een melding van de tekst in het bushokje. Die werd snel verwijderd en er startte een onderzoek naar de dader.

Op sociale media circuleert een foto van de tekst. De auteur stelt dat hij op 17 maart iedereen doodschiet bij de AH Markt. Ook wordt een vergelijking getrokken met Alphen aan den Rijn. In een winkelcentrum in die plaats schoot een man in 2011 vijf mensen dood en verwondde er zeventien.

De verdachte uit Nieuwkoop zit nog vast.