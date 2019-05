Man opgepakt voor doodschieten rapper Feis

De 25-jarige Rotterdammer die tijdens de jaarwisseling rapper Feis zou hebben doodgeschoten, is opgepakt. Hij werd woensdag in het Limburgse Kerkrade gearresteerd. De politie had de verdachte dinsdag op de nationale opsporingslijst gezet. Eerder werd zijn foto getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De verdachte zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij geen contact met de buitenwereld mag hebben, maar alleen met zijn advocaat. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of hij langer blijft vastzitten.

De politie had een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot de arrestatie van de verdachte. Of dat bedrag wordt uitgekeerd, is nog niet bekend. De politie wil niet zeggen hoe ze hem op het spoor is gekomen. Het is niet bekend wat de man in Kerkrade deed.

Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd tijdens oud en nieuw om 04.00 uur ’s nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer raakte zwaargewond. De politie denkt dat ze zijn beschoten vanwege „een onbenullige kroegruzie”.

De 32-jarige Feis werkte samen met andere rappers zoals Winne, U-Niq, Ronnie Flex, Sticks, Kempi, Sjaak, Appa, MocroManiac, Hef, Big2 en Murda Turk. In 2014 bracht hij zijn eerste cd uit, getiteld Hard van buiten, gebroken van binnen.