Man opgepakt voor doden zwangere vriendin

De politie heeft dinsdag aan het begin van de avond de 41-jarige man uit Lopik opgepakt die wordt verdacht van het doodsteken van zijn zwangere vriendin. Ook het ongeboren kindje kwam hierbij om het leven. De politie arresteerde de man in een natuurgebied in het Utrechtse Linschoten.

De zwangere vrouw werd maandagavond doodgestoken in hun huis aan de Lekdijk-Oost in Lopik. Direct na het incident werd de partner van de vrouw aangemerkt als verdachte. Een arrestatieteam viel de woning binnen, maar toen was de man al gevlucht. Hij is na de steekpartij vermoedelijk met de auto weggereden. De 34-jarige vrouw overleed ter plekke.

Dinsdagmiddag werd de auto van de man gevonden bij een bosgebied langs de snelweg A12 niet ver van het kasteel Huis te Linschoten. Verschillende politiediensten, waaronder de Mobiele Eenheid, zochten naar de verdachte. Ook cirkelde urenlang een politiehelikopter boven het gebied.