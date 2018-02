Een achttienjarige man uit het Brabantse Oosterhout is afgelopen donderdag opgepakt voor een DDoS-aanval waarmee de website van de Belastingdienst vorige week werd platgelegd. Hij wordt ook verdacht van aanvallen op de Bunq bank, internetsite Tweakers en provider Tweak.

Het is nog niet duidelijk of de Oosterhouter ook verantwoordelijk is voor de recente DDoS-aanvallen op de ING Bank, de Rabobank en ABN AMRO, aldus de politie maandag.