Man opgepakt voor betrokkenheid bij inrijden op mensen Rijsbergen

De politie heeft woensdag een 23-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken was bij een incident in het Brabantse Rijsbergen, waarbij een auto inreed op mensen voor een café. Of de man ervan wordt verdacht achter het stuur te hebben gezeten, wilde de politie niet zeggen.

Meerdere mensen raakten bij het voorval gewond. Een van hen moest ter controle naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de auto.

Volgens getuigen was de bestuurder eerder die avond zelf in het café aan de Sint Bavostraat. Rond 05.30 uur zou hij boos zijn weggegaan. Daarna stapte hij in het voertuig en reed in op een aantal mensen die op de stoep voor de horecazaak stonden.

Het gezochte voertuig is mogelijk een donkere stationwagen die vermoedelijk op meerdere plekken schade heeft.