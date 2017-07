Man opgepakt voor „ambtsdwang”

Een 55-jarige man uit het Brabantse dorp Biezenmortel is vrijdagavond aangehouden. Hij had via noodnummer 112 gedreigd het hele computersysteem van de politie plat te gooien als die zijn zoon niet zou vrijlaten.

De man is aangehouden voor ‘ambtsdwang’, een vergrijp dat neerkomt op het dwingen van een ambtenaar om iets te doen (of juist na te laten) door geweld te plegen of te dreigen met geweld.

De zoon van de man zit vast omdat hij nog een boete van 1500 euro had openstaan. Dat was vrijdag aan het licht gekomen bij een inval in een bedrijf in Wijk en Aalburg, waar de zoon werkt.