Man opgepakt voor aanranding Leiden

Een 21-jarige man is vrijdag opgepakt voor het aanranden van een vrouw in Leiden op 4 december. Dat meldt de politie. De politie onderzoekt nog of de man ook verantwoordelijk is voor andere aanrandingen die de laatste tijd in de stad hebben plaatsgevonden.

Een 24-jarige vrouw werd 4 december om 03.00 uur vastgepakt door een man in de Doelensteeg in Leiden. Vervolgens werd ze bedreigd en aangerand. Met behulp van camerabeelden kon de politie de dader op het spoor komen. Vrijdagochtend werd hij aangehouden.

De politie blijft de reeks van zedenincidenten in Leiden onderzoeken. De laatste periode is er nog een vrouw aangerand en en vrouw verkracht. De gebeurtenissen zorgden voor onrust bij veel vrouwen in de stad.