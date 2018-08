Man opgepakt om witwassen crimineel geld

Een zestigjarige man uit Krimpen aan den IJssel is woensdag opgepakt op verdenking van het witwassen van crimineel geld. De fiscale opsporingsdienst FIOD vermoedt dat de man een katvanger is die zijn bankrekening laat gebruiken door derden. Ook heeft de man loodsen die mogelijk door anderen worden gebruikt voor illegale activiteiten en maken mensen vermoedelijk gebruik van voertuigen die op zijn naam staan.

De man heeft vier ondernemingen, die geen omzet lijken te draaien. Uit bankafschriften van een van die bedrijven blijkt echter dat er voor ruim 200.000 euro contante stortingen is gedaan. Die bedragen zijn direct doorgestort naar andere bedrijven.

In het onderzoek zijn de woning van de man, een kantoorpand in Zwolle, een garagebox in Krimpen aan den IJssel en twee loodsen in Dongen en Dordrecht doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op 19.000 euro contant geld en administratie.