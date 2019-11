Man opgepakt om openstaande celstraf

De politie heeft dinsdagmiddag in Amsterdam een man aangehouden die nog 300 dagen celstraf had openstaan. Hij was mogelijk ook betrokken bij een gijzeling in het pand in de Jan Rebelstraat waar hij is opgepakt.

De politie was met twee teams ter plekke. Ze waren onafhankelijk van elkaar naar de straat in Osdorp gekomen. Team FAST NL van de Landelijke Eenheid was er om de man aan te houden vanwege de openstaande celstraf en de Dienst Speciale Interventies (DSI) voor de mogelijke gijzeling van een vrouw. De vrouw bleef ongedeerd.

Wat zich precies in het pand heeft afgespeeld, zoekt de politie uit.