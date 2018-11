Man opgepakt om dood vrouw uit Naarden

De politie heeft een 43-jarige man uit Bussum opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 42-jarige vrouw uit Naarden, Edita Moliené. De vrouw werd op 20 september dood gevonden in de Muidertrekvaart in Muiden. Haar lichaam was gewikkeld in een plastic opblaasbaar zwembad.

De recherche onderzoekt wat de betrokkenheid van de verdachte is en of er anderen betrokken zijn bij haar dood. Over de relatie tussen slachtoffer en verdachte is nog niets bekend. Vaststaat dat de vrouw door een misdrijf is omgekomen.

Het is gebleken dat de vrouw op maandag 10 september nog leefde. Op donderdagmiddag 13 september is het opgevouwen zwembad al door getuigen gezien in de Muidertrekvaart. De politie zoekt nog steeds mensen die de vrouw tussen die maandag en donderdag hebben gezien.