Man opgepakt om bomdreiging trein Zwolle

Een 21-jarige man uit Emmen is vrijdagochtend opgepakt voor het dreigen met een explosief in de trein van Emmen naar Zwolle, die zondag werd stilgezet. De man is mogelijk verward, blijkt volgens de politie uit zijn verhoor op het bureau en onderzoek dat afgelopen week is gedaan.

Een medepassagier had zondag melding gemaakt van de dreiging. Er is niet gebleken dat de man ook echt een explosief bij zich had. De man is hulpverlening aangeboden, aldus de politie.

Vanwege de dreiging waren zondag twee mannen uit de trein geplukt en aangehouden. Zij werden dezelfde dag nog vrijgelaten. De twee mannen bleken niets te maken te hebben met de dreiging.