Een man is opgepakt omdat hij in het stadhuis van Zutphen medewerkers van de gemeente heeft bedreigd. De politie doet, met hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, onderzoek bij een huis aan de Burgemeester Dijckmeesterweg in Zutphen.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat het motief van de man was. Hij zit vast.