Man opgepakt na vondst dode vrouw in Eerbeek

Een 30-jarige man is vrijdagmorgen opgepakt door de politie, nadat vrijdagochtend vroeg in een woning in Eerbeek een 35-jarige vrouw dood was gevonden. De man heeft mogelijk een rol gespeeld bij haar overlijden, aldus de politie. Het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de man en de vrouw was.

De politie heeft de omgeving van de woning aan de Bijenkorf afgezet en een zogeheten PD-unit, een mobiel kantoor, bij het huis geplaatst.

Even na 02.00 uur vrijdagmorgen rukten ambulances en een traumahelikopter uit naar de woning. Wat daar is gebeurd, is nog onduidelijk.