Man opgepakt na reeks branden Hoogezand

Een 43-jarige man uit het Groningse Hoogezand is zaterdagavond opgepakt op verdenking van brandstichting in een portiek van een flat aan de Ferdinand Bolstraat in zijn woonplaats. De politie zoekt uit of hij ook achter nog eens tien brandjes zit die sinds begin dit jaar in deze buurt zijn aangestoken.

Vanwege die branden, waarbij vooral voertuigen en containers het mikpunt waren, surveilleert de politie extra en is camerabewaking ingesteld. Die maatregelen blijven zolang het onderzoek loopt van kracht.

De brand in de portiek van de flat vond zaterdagochtend plaats. Papier had vlam gevat. Het vuur was snel gedoofd. „Het stelde niet veel voor”, aldus een politiewoordvoerder. „Maar er bleek wel weer sprake van brandstichting.” Onderzoek leidde naar de 43-jarige man. Hij zit vast en zal worden verhoord.