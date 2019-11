Man opgepakt na ernstige bedreiging Nijmegen

Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdagavond een man gearresteerd, die vanuit een pand van een woonzorginstelling in het centrum van Nijmegen dreigde op mensen te gaan schieten. Of de man ook mensen in het pand in gijzeling hield, is nog niet bekend. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De politie sloot een deel van het Nijmeegse centrum dinsdag aan het eind van de middag af, nadat de man vanuit een gebouw dreigde met geweld. Een zwaarbewapend arrestatieteam van de politie heeft de bedreiger uit het pand gehaald.

In het gebouw is Woonzorgnet gevestigd, een organisatie die mensen met ernstige psychiatrische problemen of autisme begeleidt bij zelfstandig wonen. In het pand in het centrum van Nijmegen zitten zestien woonstudio’s, een gemeenschappelijke ruimte en kantoren van Woonzorgnet.