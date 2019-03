Man opgepakt na dreigement in Den Helder

De politie heeft woensdagmiddag een man opgepakt in Den Helder nadat er een dreigmelding was binnengekomen bij het politiebureau. Het politiebureau werd uit voorzorg tijdelijk gesloten. Ook de toegangswegen naar het bureau waren dicht. Agenten met kogelwerende vesten bewaakten de omgeving rond het politiebureau.

Later bleek het om een valse melding te gaan. Om wat voor dreigement het gaat, is niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van de politie zegt dat dit soort dreigmeldingen nu extra serieus worden genomen, verwijzend naar de aanslag in Utrecht maandag.