Man opgepakt na dood vrouw Wernhout

De politie heeft een 47-jarige man uit Wernhout (Noord-Brabant) aangehouden na de dood van een 46-jarige vrouw uit het dorp. Veel is nog onbekend, maar volgens de politie staat vast dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over de precieze betrokkenheid van de opgepakte man en de relatie tussen verdachte en slachtoffer zegt de politie nog niets.

„Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. Het rechercheteam houdt alle scenario’s open”, aldus de politie zondagmiddag.

Agenten vonden de vrouw in de nacht van zaterdag op zondag in haar woning aan de Julianalaan in het dorp dichtbij de grens met België. Wernhout heeft bijna 3000 inwoners en maakt deel uit van de gemeente Zundert.

De verdachte wordt verhoord en het onderzoek in de woning zal de komende dagen nog doorgaan, meldt de politie. Over de wijze waarop de vrouw is omgebracht wil een woordvoerster in belang van het onderzoek niets kwijt.