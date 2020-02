Man opgepakt in verband met vermoorde man in vijver Rosmalen

De politie heeft na bijna 10 maanden een man opgepakt in verband met de gewelddadige dood van een 53-jarige man uit Rosmalen. Zijn lichaam werd op 25 april vorig jaar in een vijver op het voormalige terrein van de GGZ in die plaats gevonden.

De verdachte is een 22-jarige man. Hij is aangehouden in de penitentiaire inrichting Vught waar hij vast zit voor een andere zaak, meldt de politie.

Het slachtoffer was lange tijd vermist. Hij verliet op 2 januari 2019 zijn appartement; maanden later vond een medewerker van de plantsoenendienst hem in de vijver. Eerst waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar na sectie bleek dat wel.

De verdachte is afgelopen week opgepakt, de politie meldde zijn aanhouding vrijdag.