Man opgepakt in Roosendaal voor mishandeling buschauffeurs

De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die dinsdag op het busstation van Roosendaal twee buschauffeurs zou hebben mishandeld. De chauffeurs weigerden de man te vervoeren. Dat zou kunnen komen omdat hij zich niet aan de huisregels hield en geen mondkapje droeg, aldus de politie. Sinds 1 juni is een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer.

De aangehouden man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding, beledigde de agenten en spuugde een van hen vol in het gezicht. Toen hij later werd voorgeleid voor de hulpofficier van justitie zei hij dat hij corona heeft, meldt de politie.

De agent en de buschauffeurs hebben aangifte gedaan wegens mishandeling.