Man opgepakt die nog celstraf moet uitzitten om doodrijden vrouw

De politie heeft dinsdagavond een 57-jarige man opgepakt die nog een celstraf moet uitzitten van 1095 dagen vanwege een dodelijk ongeluk in Loosdrecht in 2016. Hij meldde zich niet bij de gevangenis om zijn straf van drie jaar uit te zitten.

Hij werd in 2019 in hoger beroep veroordeeld door het Gerechtshof in Leeuwarden. Dat hoger beroep mocht hij in vrijheid afwachten. Na de uitspraak meldde hij zich echter niet bij de gevangenis.

Advocaat Sébas Diekstra bevestigt dat het om Walter van W. gaat. Van W. raakte de 19-jarige Fleur Balkestein met zijn auto op 16 maart 2016. Diekstra staat de vader van Balkestein bij in de zaak.

Het OM was in 2019 in cassatie gegaan tegen de uitspraak, maar trok die later weer in. Daardoor is de uitspraak definitief.