Een 35-jarige man uit Maastricht die werd gezocht omdat hij nog een celstraf van bijna vier jaar moet uitzitten, is vrijdag aangehouden. Het is hem twee jaar lang gelukt uit handen van de politie te blijven. „Na gedegen speurwerk is de man opgepakt in een woning in Stein”’, aldus de politie maandag.

„Hij is in 2018 veroordeeld voor drugshandel”, aldus een woordvoerder maandag. „De man zit inmiddels in een penitentiaire inrichting waar hij de komende 1460 dagen zal blijven.”