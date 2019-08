Man opgepakt die nog 1,2 miljoen moet betalen

De politie heeft een 61-jarige man opgespoord die nog 1,2 miljoen euro moet betalen aan de Nederlandse staat vanwege een veroordeling.

Hij is vastgezet om hem te dwingen te betalen; justitie mag hem maximaal 1080 dagen vasthouden met dat doel. Die 1080 dagen lijfsdwang, zoals dat formeel heet, vervangt de vordering overigens niet. Lijfsdwang betekent dat iemand kan worden opgesloten voor een bepaalde termijn of totdat aan de verplichting is voldaan.

Waarvoor hij is veroordeeld en waarvoor hij het bedrag moet betalen, zegt de politie niet vanwege privacy. De man werd donderdag in Enschede opgepakt.