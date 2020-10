Man opgepakt die brandbom tegen woning gooide

Een 22-jarige man uit Diemen is dinsdag opgepakt omdat hij volgens de politie betrokken was bij het gooien van een brandbom naar een woning in de Bariumstraat in Apeldoorn. Dat gebeurde in april van dit jaar. De politie denkt dat er meer personen bij dat incident waren betrokken en sluit daarom meer arrestaties niet uit.

De brandbom veroorzaakte een explosie. Bij de politie kwamen veel meldingen binnen van omwonenden die een enorme knal hoorden. Bij de woning ontstond een brand die door buurtbewoners kon worden geblust. Er raakte niemand gewond.