Man op straat doodgeschoten in Hoofddorp

Een schietincident in Hoofddorp heeft een nog onbekende man het leven gekost. Het slachtoffer werd maandagmiddag op de Opaallaan onder vuur genomen. Reanimatie door hulpdiensten mocht niet baten.

De politie heeft een verdachte opgepakt. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht, onder meer met behulp van speurhonden en een helikopter. „Hij is in een auto weggereden en we hebben goede hoop dat we hem snel vinden”, aldus een woordvoerder. Wat de aanleiding is voor het schietincident is volgens hem niet bekend.