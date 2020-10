Man op scooter ‘zomaar’ beschoten in Dordrecht

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag in Dordrecht beschoten. Volgens de politie is het hem een raadsel waarom dit gebeurde.

De man reed rond 01.45 uur op zijn scooter op de Burgemeester Jaslaan toen hij op het naastgelegen fietspad een onbekend persoon zag staan met een vuurwapen in zijn hand. De bestuurder schrok en gaf vol gas. Nadat hij de man was gepasseerd, hoorde hij een knal. De man raakte niet gewond, en ook zijn scooter werd niet geraakt. De knal bleek later een echt schot te zijn geweest; gealarmeerde agenten vonden er een huls.