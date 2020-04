Man op schip in Rotterdam stierf natuurlijke dood

Op een schip in de Rotterdamse Waalhaven waarop verschillende mensen in isolatie zitten vanwege het coronavirus, is een overleden man aangetroffen. Het betreft een natuurlijk overlijden, heeft de politie na onderzoek gemeld. Uit verder onderzoek moet later blijken of het om corona gaat.

Woensdag werd een bemanningslid van het schip gehaald bij wie het longvirus is vastgesteld. Het schip ligt al een paar dagen in de haven met 77 mensen aan boord. Een aantal van hen was ziek, en de ziekteverschijnselen leken op Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dertien mensen zitten nog geïsoleerd op het schip, maar ze hebben geen klachten meer, aldus de politie. De rest is aan het werk. Een arts houdt iedereen in de gaten.

Om wat voor schip het precies gaat, kon een woordvoerster van de politie niet zeggen.