De politie doet in Eindhoven onderzoek naar een schietincident. Een, zo lijkt het nu, willekeurige man is gewond geraakt aan zijn been toen hij op zijn fiets werd beschoten op de Wolvendijk in de stad. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk van waar(uit) op de man is geschoten en met wat voor wapen. Uit onderzoek is al wel gebleken dat het in ieder geval niet met een luchtbuks was. De politie zegt ter plaatse meerdere projectielen te hebben gevonden.