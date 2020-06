Man op Curaçao ontsnapt uit quarantainehotel

Op Curaçao is zaterdag een 45-jarige man ontsnapt uit het hotel waar hij verplicht in quarantaine zat. Hij was vorige week zaterdag uit Nederland aangekomen. Dat heeft de Curaçaose minister van Justitie, Quincy Girigorie, zaterdag bevestigd.

Op Curaçao mogen ingezetenen sinds vorige maand naar het eiland terugkeren, maar dan moeten ze wel verplicht veertien dagen in quarantaine om verspreiding van corona tegen te gaan. Volgens Girigorie had de man in de afgelopen dagen meerdere keren aangegeven dat hij de quarantaine zat was. De politie is naar hem op zoek.