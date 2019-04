In de Drentse plaats Veenhuizen is woensdagochtend een gevangene ontsnapt uit de gevangenis Esserheem. Het gaat om een man van 35 à 40 jaar. De politie is bezig met een grootschalige zoekactie in een gebied rondom Veenhuizen.

Bij de zoekactie worden speurhonden en een helikopter ingezet. Het is niet bekend of de man gevaarlijk is.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onderzoekt hoe de man heeft kunnen ontsnappen. Waarvoor de man vastzat, wordt niet bekendgemaakt.