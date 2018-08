Man ontkent sturen beledigende mails Erdogan

Een 64-jarige inwoner van Sittard ontkent dat hij achter beledigende e-mails zit die naar de Turkse ambassade in Den Haag zijn gestuurd. Dat zei de rechter in Den Haag vrijdag tijdens een korte regiezitting, waar zowel verdachte Jacobus G. als zijn advocaat verstek liet gaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vervolging ingesteld na een aangifte door de ambassade. In de mails die in de tweede helft van 2016 werden verstuurd, zou de verdachte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan hebben vergeleken met Adolf Hitler. Ook zou hij hem een zwijn hebben genoemd. Het ging volgens het Openbaar Ministerie (OM) om beledigingen in tekst en beeld.

De verdachte heeft eerder bij de politie verklaard dat hij er niets van af wist. Zijn computer is niet beveiligd met een wachtwoord en mogelijk is zijn account gehackt. Ook staat zijn computer in een ruimte waar ook andere personen aanwezig zijn, zei hij.

Het verbod op het beledigen van staatshoofden wordt binnenkort geschrapt. Het initiatiefwetsvoorstel hiertoe van D66 is in april door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu in de Eerste Kamer.