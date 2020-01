Man ontkent ontucht met in zomer 2018 vermiste Haagse meisje

De man die september 2018 is opgepakt voor betrokkenheid bij de vermissing van een destijds 14-jarig meisje wordt verdacht van ontucht, onttrekking aan het gezag en ook het voorhanden hebben van spullen voor hennepteelt. De 27-jarige Farid P. ontkent de ontucht. Hij dacht dat ze achttien jaar was, vertelde hij woensdag in de rechtbank in Den Haag.

Het Haagse meisje zat in een zorginstelling in Harreveld (Gelderland), maar was het weekend van haar verdwijning op bezoek bij haar ouders in Den Haag. Ze zou bij vrienden op bezoek gaan, maar kwam daar nooit aan. Het meisje werd twee weken later, begin september 2018, in Den Haag teruggevonden. Daarbij werden twee mannen opgepakt. De tweede verdachte is recent overleden, nog voordat hij kon worden vervolgd.