Man ontkent doodsteken jogger in Groningen

De man die verdacht wordt van het doodsteken van een hardloper in Groningen ontkent elke betrokkenheid. Donderdag verscheen hij voor het eerst in de rechtbank in Groningen.

De 26-jarige Milton T. zou op dinsdagavond 14 mei Hidde Bergman (27) met een mes in zijn rug hebben neergestoken op het Jaagpad. Bergman was in zijn woonplaats aan het joggen. Hij overleed ter plekke.

T. werd 10 juni aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van moord. Het mes is tot op heden niet gevonden. Op een meshoes die in de buurt van het Bergman werd aangetroffen, zat DNA van T. In de kamer van T. in Groningen vond de politie een kladblok waarop T. volgens het OM heeft geschreven dat hij iemand heeft vermoord. „Ik snap niet waarom ik verdachte ben”, reageerde T. „Ik heb niemand vermoord en ben onschuldig.”

Donderdag was er een pro-formazitting. Een strafzaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld. Dat volgt begin 2020, schat het OM. T. wordt eerst opgenomen in het Pieter Baan Centrum om psychisch te worden onderzocht. Ook worden nog getuigen gehoord en wordt de telefoon van T. onderzocht.