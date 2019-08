Man onder invloed van drugs raast over A4

De politie heeft zondagmorgen vroeg een automobilist aangehouden die bij Schipluiden veel te hard over de A4 reed. De motorrijder van de politie die de bestuurder achtervolgde had op een gegeven moment 224 kilometer per uur op zijn display staan, aldus de politie Westland op Facebook.

De automobilist had een stopteken genegeerd, maar moest bij Rijswijk remmen omdat er andere weggebruikers voor hem reden. Hij parkeerde zijn auto toen op de vluchtstrook.

Bij controle bleek de bestuurder onder invloed van drugs te zijn. Hij is zijn rijbewijs en auto voorlopig kwijt en moet voor de rechter verschijnen.