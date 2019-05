Een man is vrijdagavond om het leven gekomen tijdens zijn werk in Maren-Kessel (gemeente Oss). Hij was bezig met landbouwwerkzaamheden en kwam door onbekende oorzaak in contact met een landbouwmachine, aldus de politie. Hij raakte ernstig gewond en overleed ter plaatse.

Volgens Omroep Brabant ging het om een hakselaar, een machine die wordt gebruikt voor het maaien en versnipperen van gewas.