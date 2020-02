Een man is maandag overleden tijdens werkzaamheden op een bouwplaats in Eindhoven. De Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) stelt een onderzoek in, zegt een woordvoerder van de politie.

Volgens Omroep Brabant kwam de man onder een betonnen plaat terecht die van 5 meter hoog naar beneden viel. Andere bouwvakkers konden net op tijd wegspringen. Collega’s hebben nog geprobeerd het slachtoffer te bevrijden en te reanimeren, aldus de omroep.