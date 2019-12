In Spijkenisse is een 44-jarige man uit Rozenburg om het leven gekomen bij een vechtpartij. De politie heeft nog geen arrestaties verricht.

Agenten waren in de nacht van maandag op dinsdag afgekomen op een melding van een ruzie aan de Rammenasdreef die was uitgedraaid op een vechtpartij. Daar vonden zij op straat een gewonde man, die ondanks de inzet van de hulpdiensten is overleden. Volgens getuigen reed na het incident een auto weg.