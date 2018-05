Een zwaargewonde man die acht dagen geleden door hardlopers werd aangetroffen in Natuurpark Blokweer, in het Noord-Hollandse plaatsje Blokker, ligt nog steeds in coma. Het slachtoffer had een ernstig bloedende hoofdwond.

Toen de politie arriveerde, kon de man al bijna niet meer praten. Kort daarna raakte hij bewusteloos. Het slachtoffer is een 42-jarige Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wil graag dat getuigen zich melden.