In een woning aan de Eikenstraat in Eindhoven is een man neergestoken. Het slachtoffer werd in de nacht van maandag op dinsdag gewond aangetroffen door een familielid. De politie spreekt over een steekincident. De man is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De politie Oost-Brabant doet onderzoek in en om de woning. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend.