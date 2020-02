Man neergestoken in McDonald’s in Rotterdam

Een man is zaterdagochtend neergestoken in een filiaal van McDonald’s aan de Zwart Janstraat in Rotterdam. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. Dat bevestigde de politie na berichtgeving door RTV Rijnmond.

De steekpartij gebeurde iets voor 9.30 uur. Aan de hand van camerabeelden en een signalement kon de verdachte worden opgepakt. De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.

Enkele uren eerder raakte een vrouw gewond door een steekpartij aan de Dorpsweg in Rotterdam. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte, een man, is nog op de vlucht. De toedracht is nog onbekend.