In het Limburgse Eygelshoven is vrijdagavond een man neergestoken nadat hij vermoedelijk daarvoor ruzie had gekregen in een horecagelegenheid. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het slachtoffer werd met een onbekend voorwerp gestoken in de straat Terbruggen. De politie is op zoek naar de dader.