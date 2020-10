Een 39-jarige man is donderdagmiddag in Amsterdam neergestoken toen hij zijn Mercedes SUV wilde verkopen. Hij had online een afspraak voor de verkoop gemaakt in Lauernessestraat. Daar aangekomen werd hij neergestoken en bestolen van zijn auto, aldus de politie.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. De politie zoekt twee verdachten en de gestolen auto.