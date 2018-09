Een ruzie over voordringen bij de kassa van een supermarkt in Vlaardingen is donderdag uitgelopen op een steekpartij. Daarbij raakte een man gewond. Hij moest worden opgenomen in een ziekenhuis.

De politie kon een paar uur later een verdachte oppakken in zijn huis in Vlaardingen. Daar was een verjaardagsfeest aan de gang. De verdachte was donderdag 53 jaar geworden.

In de woning vond de politie een mes, het vermoedelijke steekwapen.