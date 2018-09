Bij een horecagelegenheid in de Vaaltstraat in Zutphen is een man neergestoken. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar meerdere verdachten.

Het steekincident zou zijn gebeurd na een ruzie tussen twee groepen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.