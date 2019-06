Man neergeschoten in Rotterdam

Een 33-jarige man is zondagavond aangehouden in Rotterdam omdat hij mogelijk een plaatsgenoot heeft beschoten. Het slachtoffer belde rond 19.00 uur met de politie omdat er op hem was geschoten. Dat gebeurde aan de Hietkamp in Rotterdam-Zuid. De twee mannen kennen elkaar, mogelijk ging er een ruzie vooraf aan de schietpartij.

Aanvankelijk had het slachtoffer niet door dat hij was geraakt. Hij was eerst nog naar zijn huis gelopen aan de Oldegaarde. Voor zijn verwondingen moest hij uiteindelijk toch naar het ziekenhuis.

De politie kon de verdachte snel aanhouden in zijn woning aan de nabijgelegen Leliënstein. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.