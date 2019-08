In Amsterdam is donderdagavond een man op straat neergeschoten. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en is daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De schietpartij vond omstreeks 19.15 uur plaats aan de Hogevecht in Amsterdam Zuidoost. De politie roept mensen op zich te melden als zijn bijvoorbeeld meer kunnen vertellen over het aantal schutters en wat er precies is gebeurd.