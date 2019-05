Een man is donderdagmiddag in een trein richting Den Haag neergestoken. Bij aankomst van de trein op station Hollands Spoor heeft de politie een vrouw aangehouden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie gaat het om een steekincident in de relationele sfeer. Op welke manier de man en de vrouw elkaar kennen is niet bekend.